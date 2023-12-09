تحرر 2391 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 68422 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (12371 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و466 مخالفة السير بدون تراخيص، و108 دراجة نارية مخالفة، و2391 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.