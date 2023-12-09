سقوط عصابيتين سرقة أموال ودراجات نارية في الجيزة وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الجيزة، سوهاج) والأجهزة الأمنية المعنية حملات أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 أشخاص؛ لسرقتهم مبلغ مالي من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذي استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.