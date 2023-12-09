إصابة سيدة وشابين في مشاجرة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة وشابان في مشاجرة بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية الرهاوي.

وجه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة المباحث.

تبين بالفحص المبدئي نشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة راضية مصطفى 43 سنة ومحمود سامي 26 سنة وهلال مصطفى 32 سنة.

سيطرت قوات الشرطة على طرفي المشاجرة مع نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.