احذر.. 7 جرائم انتخابية عقوبتها "الحبس والغرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 الجرائم التي تقع خلال العملية الانتخابية وعقوباتها.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية بالداخل في التاسعة صباح غدًا الأحد ولمدة 3 أيام ويتنافس فيها 4 مرشحين هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

وجاءت الجرائم الانتخابية كالتالي..

1- التخلف بغير عذر عن التصويت في الانتخابات: غرامة لا تجاوز 500 جنيه.

2- التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب: الحبس سنتين إذا لم تتحقق، وإذا تحققت الجريمة "الحبس مدة لا تقل 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات".

3- هدم أو إتلاف مبنى أو منشأة أو معدة للاستخدام في الانتخابات: غرامة لا تقل عن 5000 ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

4- إتلاف بطاقة الانتخاب أو أي ورقة انتخابية بقصد تغيير الحقيق في النتيجة أو تعطيل الانتخاب: الحبس سنتين.

5- منع شخص بالقوة من الانتخاب: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

6- نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات: غرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

7- التصويت منتحلًا اسم آخرين أو الانتخاب أكثر من مرة: الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.

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