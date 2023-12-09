الحمل ثقيل| كرم جبر: مصر لا تقبل الضغوط من أي طرف.. وموقفها أجهض مؤامرة التهجير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر دولة لا تقبل الضغوط من أي طرف، وهذا الكلام بناءً من خلال المواقف المصرية التي بدأت منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن، مضيفًا أن مصر دولة قوية وصلبة ورسالتها بشأن الأوضاع في غزة لاقت قبولًا وصدى، وأسهمت في تغيير مجريات الأحداث، حتى داخل إسرائيل؛ لشعور الرأي العام الإسرائيلي بأن نتنياهو دخل بهم إلى مستنقع غزة ولا يعرفون كيف يخرج منه.

جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقال رئيس "الأعلى للإعلام"، إن إيهود باراك كتب مقالًا في صحيفة إسرائيلية، أكد فيه أنه لو سمحنا بمنطق نتنياهو بالقضاء على "حماس" في غزة، سيأتي الدور على لبنان وسوريا وباقي دول المنطقة؛ مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصلحة إسرائيل في حروب بلا نهاية، ويجب أن تنتهي فترة حكم نتنياهو قبل أن تكون سياساته غير صالحة للإصلاح، وهناك حلف "غير مقدس" مكون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية سيمو تريتش، يشعلون جنون الحرب، وهؤلاء مع نتنياهو سيؤدون إلى خسائر لا تتحملها إسرائيل وستغرق.

وتابع جبر: كذلك كتب "ناحوم بارنياع" كبير المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يجب على إسرائيل أن تسعى لوقف الحرب لأن التفوق الذي حققته على الرأي العام الدولي قد أخذ في النفاد.

وأضاف جبر أن البروفيسور "توم مهجار" في " هآرتس" كتب أن إسرائيل لن تستطيع أن تدمر "حماس"، والبديل هو مبادرة سياسية، وحان الوقت للاعتراف بأن تكون هناك دولة فسلطينية لأن القضاء على الشعب الفلسطيني مستحيل، بينما أكد جو بايدين الرئيس الأمريكي مؤخرًا أن حل الدولتَين يتمثل في وجود شعبين جنبًا إلى جنب بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة؛ وهذا هو الطريق إلى السلام، ولكن تحقيق ذلك يتطلب التزامات من إسرائيل وفلسطين وأمريكا والشركاء الآخرين بمَن فيهم من مصر وقطر.

وتابع رئيس "الأعلى للإعلام" بأن نتنياهو دخل الحرب للقضاء على "حماس"، وأثبتت كل الشواهد أن الأمر مستحيل، نتنياهو دخل لتوسيع نطاق الحرب الإقليمية مع دول أخرى، وبعد 60 يومًا؛ اتضح أن توسيع الحرب سيأتي بخسائر على إسرائيل أولًا، في دعوات داخل إسرائيل لعزل نتنياهو وبن غفير وتريتش؛ لأنهم يورطون إسرائيل في مستنقعات غزة.

وأشار جبر إلى أن إسرائيل أكدت أن القضاء على "حماس"، أصبح مستحيلًا وأصبح البديل الآمن هو طرح مبادرة السلام، مضيفًا أن الولايات المتحدة أصبحت تتحدث عن السلام، ووزير الخارجية الأمريكي مواقفه ضعيفة وليست على مستوى ما يحدث؛ فهو ليس رجل سلام أو مبادرات كما كان كسينجر، كما أنه قال إنه يهودي؛ ولكن ليس معناه أن تبيح القتل والذبح، فأنتم تتباكون على ما حدث في 7 أكتوبر؛ ولكن الآن منظر الأطفال والنساء الفلسطينيين صعب، موضحًا أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة هي جرائم حرب ويجب السعي لمحاكمتها أمام الجنائية الدولية.

وأوضح رئيس "الأعلى للإعلام" أن الاتصالات الدبلوماسية تلعب دورًا كبيرًا؛ مثل اللجنة المنبثقة عن القمة العربية، وكذلك تلعب مصر والسعودية وقطر والإمارات دورًا كبيرًا، وهنا علينا أن نتحد وأن تقدم كل دولة ما لديها، مضيفًا أن مصر أجهضت مؤامرة التهجير، وكذلك فمصر ومعها الدول الشركاء تتصدى لما يُسمى الحزام حول غزة.

ولفت جبر إلى أن هناك تصريحًا لجريدة إسرائيلية، قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي رغم أنه اقتحم شمال غزة؛ فإنه لم يستطع القضاء على الهياكل العسكرية، والجنوب ما زالت حماس والكثير من منظمات المقاومة موجودة.

وأوضح رئيس "الأعلى للإعلام" أنه يتمنى أن ننطلق من المبادرة التي قامت بها مصر في العلمين في يوليو الماضي، وهي المصالحة بين الحكومة الفلسطينية والفصائل، والتي كانت قد بدأت بالجلوس معًا خلال المبادرة وشكلوا لجنة للمصالحة وتم وضع القضايا العالقة بين الطرفين، مضيفًا أن تلك القضايا يمكن تجاوزها، وباسم الشهداء الفلسطينيين يجب الاتفاق، ولكن نتنياهو هو مَن يفسد كل محاولات الصلح بين "فتح" و"حماس"، والدليل أنه حين تشكيل حكومة وطنية فلسطينية كان لا يعترف بها بل ويتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية.

وأكد جبر أنه يوجه نداء إلى اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، بضرورة الجمع بين الإخوة الفلسطينيين وأن تكون هناك مبادرة للعالم بأننا دعاة سلام؛ خصوصًا أن الأجواء مهيئة، والفضل في ذلك لدماء الضحايا والشهداء، مضيفًا أن الأمر يحتاج إلى النفس الطويل، وهناك فرصة تاريخية لننتهز الأجواء ونعيد ضخ الدماء في القضية من جديد.

وأشار رئيس "الأعلى للإعلام"، إلى أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ليس فيه ثغرة واحدة ومتوافق مع الأمن القومي المصري، وكذلك مع الدور المصري منذ الأربعينيات والتوجيهات المصرية نحو العروبة والأمن القومي العربي، مضيفًا أن أشد المعارضين لا يجد في الموقف المصري شيء واحد ينتقده، فهل ستنتقد المساعدات التي تقدمها مصر مع الدول الأخرى، للأشقاء في غزة، أم قوة الموقف المصري الذي أجهض مؤامرة التهجير؛ فلم يعد الآن في العالم أي شخص يتحدث عن التهجير.

وأضاف جبر أن الرأي العام العالمي أصبح يرى أن الخطر يحاصر إسرائيل، فإسرائيل حاصرت غزة؛ ولكن الأمر سينتهي بحصار إسرائيل، والرأي العام بما فيه الولايات المتحدة طلبوا تحديد وقف لنهاية الحرب في غزة، مضيفًا أن إسرائيل لم يستطع أن تصمد خلال حرب الاستنزاف.

وقال جبر إنه سيصدر قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار عاجلًا أو آجلًا رغم الفيتو الأمريكي؛ لأن الخسائر الإسرائيلية أصبحت كبيرة، وستستجيب إسرائيل رغمًا عن أنفها، وأما الولايات المتحدة الأمريكية ستصل عند نقطة فاصلة وعلاقتها بالدول وستبحث عن مصالحها مثلمها حدث في أوكرانيا، وبدأت توجه دفة المساعدات، مضيفًا أن الإسرائيليين أصبحوا يقولون إن نتنياهو سيفسد العلاقات بينها وبين مصر وغيرها من الدول التي بدأت التطبيع.

وأكد رئيس "الأعلى للإعلام" أنه منذ اللحظة الأولى الموقف المصري خطواته ثابتة والرأي العام العالمي تغير وفقًا لثوابت الموقف المصري، ولو كنا تهاونا من البداية فالموقف لن يكون مثلما هو حادث الآن، مضيفًا أنه ما زال هناك مليون فلسطيني في شمال غزة لم يبرحوا أماكنهم، كذلك في الجنوب يعيشون في الخيام، إلا أنهم سيرجعون إلى أرضهم، لأنهم مدركون تمامًا أنهم لا أرض لهم إلا أرض فلسطين وأن مأساة التهجير التي حدثت في عام 1948 لن تتكرر مرة أخرى، حتى إن قتلوا، وهذا الموقف البطولي الذي أدى إلى تغير الأمور كلها، مشيرًا إلى أن العالم قبل 7 أكتوبر يختلف عما بعده، فإسرائيل كانت لا تعترف بالسلام أو حل الدولتين ووصل الأمر لعدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني.

وأضاف جبر أن العالم أجمع يطالب حاليًّا بحل الدولتين، ومصر هي أول من طرح ذلك الحل وحملت القضية طوال عمرها، ولولا ما قامت به مصر على مدار التاريخ لكانت القضية قد انتهت، والأمر يحتاج إلى النفس الطويل ولكن مع الاستعداد، لأنه حينما انتصرت مصر في قضية طابا، قام رئيس الوفد الإسرائيلي لتهنئة رئيس الوفد المصري وقال له حينها "أنهم يعرفون أن طابا مصرية ولكن قُلنا يمكن نأخذها منكم" فإسرائيل لا تترك شيئًا بسهولة ولقد رأينا المستوطنين حين انسحابهم من سيناء كانوا يبكون.

واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر، حديثه قائلًا: "نحن تحدثنا عن ما نعمله من المخاطر والتحديات التي تواجه مصر؛ ولكن المؤكد لو عرفنا باقي التحديات لأن ليس كل ما يحدث يقال، الناس هتروح بالملايين لأن هذه المرة أنت ذاهب لانتخابات دولة وتدافع عن الأمن القومي المصري"، مضيفًا: "الرئيس القادم حمله ثقيل أوي، والله يكون في عونه وكل صوت له قيمة".