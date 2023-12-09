وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية تترأسان جلسة تسريع الشراكة لـ"الحلول القائمة على الطبيعة" ENACT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة شتيفي ليمكه، وزيرة البيئة الألمانية، جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، لتعزيز التكامل بين عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك بجناح الاتحاد الدولي لحماية الطبيعةIUCN ، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تطرح نظرة عامة على تقرير خارطة الطريق لجدول أعمال المناقشات الوزارية حول شراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وستركز المحادثة على القضايا والإجراءات الرئيسية اللازمة لتحقيق رؤية المبادرة وأهدافها، وأهمها المضي قدمًا في التكامل بين عمل المناخ وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص من المستضعفين (بما في ذلك 500 مليون امرأة وفتاة على الأقل)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لـ2 مليار هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، بالإضافة إلى زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية النظم البيئية الأرضية والمياه العذبة والبحرية الغنية بالكربون والحفاظ عليها واستعادتها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة أن مصر سعت من خلال رئاستها مؤتمر المناخ COP27 لعمل تكامل بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، التصحر، حيث إن تلك الاتفاقيات لم يكن بينها ارتباط عندما تم توقيعها عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وتعالت بعدها النداءات المطالبة بالنظر للطبيعة ووقف التدهور البيئي والتأثيرات السلبية على الطبيعة وعلى التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ووضعهم في مبادرة عالمية؛ نظراً لأهمية هذه الخطوة في خدمة المجتمعات المعرضة للخطر، لافتةً إلى اهتمام المبادرة بالإنسانية، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري وغاز الميثان، وكل التأثيرات التي لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف أمامها .

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة"Enact" ، بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجي وموضوعات التنوع البيولوجي داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، الذي بذلت فيه مصر جهودًا حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندي، وذلك خلال فترة رئاستها مؤتمر التنوع البيولوجيCOP14 .

وأضافت الوزيرة أن العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلي للقضايا والموضوعات التي بلورها مؤتمر المناخ COP27، مؤكدةً ضرورة بذل العالم أقصى ما في وسعه من أجل تفعيل القرارات والعمل على التنفيذ، مُشيرة إلى أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ والتحقيق؛ تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها، وهي تساعد في استعادة الطبيعة، وتجعل الأفراد أكثر تكيفًا ومرونةً في مواجهة التغيرات المناخية.

ودعت د.ياسمين فؤاد شركاء التنمية، للانضمام للمبادرة، مُقدمةً الشكر لكل المشاركين في المبادرة؛ خصوصاً الولايات المتحدة والتي انضمت للمبادرة هذا الأسبوع.