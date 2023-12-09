وكيل أول "النواب" يتوقع مشاركةً غير مسبوقة للمصريين في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

ناشد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بالنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 التي تنطلق غداً وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، معرباً عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين في هذه الانتخابات ستكون كبيرة وغير مسبوقة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت: إن الشعب المصري العظيم على وعي وإدراك كاملَين بجميع المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ وفي مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، معرباً عن ثقته التامة في الشعب المصري، وأنه سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه سيقف صفًّا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وقال المستشار أحمد سعد الدين: إن المصريين على مدار التاريخ كانت أدوارهم مشرفة وأبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملَين لمؤسسات الدولة؛ للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، مؤكداً أن رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية في أروع صورها، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًّا، والكل يقف صفاً واحداً لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

ووجه وكيل أول "النواب" التحية والتقدير للمصريين بالخارج الذين كانوا على مستوى المسؤولية وشاركوا بإيجابية كبيرة في هذه الانتخابات المهمة، مؤكداً أن المصريين بالخارج تعددت أدوارهم لدعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

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