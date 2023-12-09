محافظ الجيزة يعلن جاهزية لجان الانتخابات لاستقبال الناخبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بجميع أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كل الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وقال محافظ الجيزة، في بيان السبت، إن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا الأحد في أول أيام الانتخابات داخل مصر والمقرر عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي.

وأكد محافظ الجيزة، المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين، النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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