بسبب الانتخابات الرئاسية.. قرار جديد من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مركز التحكم القومي للكهرباء أبلغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بإرجاء العمل بخطة تخفيف الأحمال بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدا ولمدة 3 أيام.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديد مواعيدها ومواقيتها كل يوم على حدة، مشيرًا إلى أن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الساعة 11 صباحًا حتى 3 فجرًا، وذلك مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخرى.

وشدد المصدر، على أن التعليمات يتم استقبالها من قبل التحكم القومي للكهرباء في تمام الساعة 10 صباحًا كل يوم لتحديد مدة تخفيف الأحمال، ساعة أو ساعتين أو أكثر والتي تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذها.

وأكد المصدر، استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف.

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