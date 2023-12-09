وكيل "اقتصادية النواب": المصريون سيبهرون العالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غداً الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ ليبهروا العالم كله بمشاركتهم الكبيرة في هذه الانتخابات.

وأكد عبد الحميد أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت في غاية الأهمية؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال عبد الحميد، في بيان له اليوم السبت: إن الشعب المصري العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية؛ لأن المصريين لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لتأييد ودعم مصر بجميع مؤسساتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وإرهابية.

وأعرب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة في الانتخابات الرئاسية وأنها ستكون بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم؛ لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكداً أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم؛ سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية، لأن ذلك الأمر أصبح مأمورية قومية ووطنية تسكن في قلوب وعقول كل المصريين، وسنكون كلنا في لجان الانتخابات من أجل إثبات حضورنا لنرسل برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأننا على قلب رجل واحد؛ لدعم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم كله من مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج في هذه الانتخابات.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن المصريين على وعي وإدراك كاملَين بأن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التي شهدتها مصر لعدة اعتبارات؛ في مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، بعد الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين، موجهاً تحية قلبية لمصر بجميع مؤسساتها في النجاح الكبير الذي حققته لإفشال المخطط الصهيوني الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا:

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024