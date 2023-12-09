شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر تدعو أعضائها بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ناجح جمعة حسن، الأمين العام للنقابة العامة للمناجم والمحاجر، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة أسوان، جميع أعضاء النقابة العاملين بقطاعاتهم وأسرهم بالنزول إلى صناديق الانتخابات لممارسة حقوقهم الدستورية، والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم لاستكمال بناء مصر الجديدة.

وأكد حسن، أن عمال مصر عبر التاريخ دائما يؤكدون أنهم ينحازون لصالح بلادهم، ويختارون دائما دعمها فى كل الأوقات، وخاصة فى تلك الأحداث التى يشهدها العالم من حولها، مشيرا إلى أن النقابة ستتابع خلال الثلاثة الأيام المقررين للتصويت 10،11،12 ديسمبر الجارى، طوال الـ24 ساعة مشاركة أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، وحثهم على المشاركة، وتسهيل مشاركتهم دون الإخلال بأعمالهم.