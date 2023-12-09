مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف خبير عالمي في جراحة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة الدكتور سالفاتور فابيو كارنزا (إيطالى الجنسية) رئيس قسم جراحة الأطفال (ناصور القصبة الهوائية – فتق الحجاب الحاجز وإرتجاع المرئ – العيوب الخلقية للشرج والقولون – إستئصال كلى وجزئى للكلى – إختناق ما بين حوض الكلى والحالب – الخصية المعلقة بالمنظار ) بمستشفى سانت بورتولو بدولة إيطاليا خلال المدة من 17 وحتى 18 يناير القادم.

وتستقبل الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءاً من 13 وحتى 27 ديسمبر الجارى من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً .