واجب وطني.. رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

دعا المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالداخل خلال الأيام الثلاثة بدءًا من غدٍ الأحد، مشيرًا إلى أهمية القيام بذلك الواجب الوطني من أجل دعم البلاد في مواجهة التحديات الخارجية واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات داخل البلاد.

وأضاف الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن احتشاد المصريين أمام اللجان غدًا سيكون استكمالًا لما قام به أبناء الوطن في الخارج؛ ليعلنوا للعالم من جديد، أنهم قادرون على مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويدعمونها صفًّا واحدًا في مواجهة شتى التحديات الخارجية التي تواجه البلاد حاليًّا وتهدد أمنه القومي؛ لا سيما مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وممارسة ضغوط اقتصادية على البلاد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن ما شهدته الانتخابات الرئاسية بالخارج من مشاركة كبيرة رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات، يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد، وأهمية التوحد خلف القيادة السياسية في تلك الفترة.

وقال الجبلي: ما شاهدناه من حشود شعبية خلال المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين، يؤكد اهتمام ووعي المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم بلادهم في ما تواجهه من تحديات.

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