الحبس سنة مع الشغل لمتهم في قضية "أحداث الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم محمد سنوسي، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بقتل شخصين وإصابة آخرين خلال إطلاق نار بمشاجرة ثأرية في الصف.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد والتجمهر واستعراض القوة.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا في 2013 بتجدد الاشتباكات بين عائلتي "علام وأبو منصور" بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام شخص بعائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الثأر عقب وفاة شخص من الطرق الأول، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.