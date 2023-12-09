مشاجرة تنتهي بجثة قتيل في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على متهم بقتل شخص بمنطقة عين شمس.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل.

وجه مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

تبين بالفحص والتحري مقتل "السيد.م." إثر مشادة كلامية بينه وبين آخر تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلاله عليها بالضرب فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.