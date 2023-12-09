ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن (الجيزة - البحر الأحمر)، حملات أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.