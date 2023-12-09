شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد جاهزية اللجنة الانتخابية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية لجنة الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين بمقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي .

ووجه القصير بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين سواء من العاملين بالوزارة أو من سكان المناطق المجاورة وذلك لتسهيل قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من صباح غدا الأحد وحتى مساء الثلاثاء .

كما وجه وزير الزراعة أيضا بتوفير الاستراحات اللازمة للمواطنين وكذلك تسهيل انتقال العاملين إلى مقر اللجنة الانتخابية ولجان الوافدين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.