شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يشارك بأكبر وفد فى تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أكبر وفد فى تاريخ البرلمان العربى، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية والتى تعقد فى الفترة من 10 آلى 12 ديسمبر الجارى، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربى من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد البرلمان العربي - في بيان صدر اليوم السبت، أنه يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات الهامة، مؤكداً حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، موضحا أن البرلمان وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق المهم، تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح، مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.

وقد راعى البرلمان العربي - في هذه الخطة - أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي - بعد إتمام عملية المتابعة - برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية؛ يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي، المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.