شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أعدت عرض تقديمي للإجراءات الانتخابية، بشأن الإعداد للعملية الانتخابية، والتي بدأها بتشكيل مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي للهيئة، وبروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والإعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية. الهيئة الوطنية: تأكدنا من سلامة اللجان وسهولة دخول الناخبين والخروج منها أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات. الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار فى غزة الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار فى غزة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع. مصر ترحب بموقف أرمينيا وأذربيجان لبناء الثقة لتوقيع اتفاقية السلام رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان كلا من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس". مصر ترحب بموقف أرمينيا وأذربيجان لبناء الثقة لتوقيع اتفاقية السلام الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج شاركوا بفعالية فى انتخابات الرئاسة..فيديو قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدا الأحد ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج. رئيس البرلمان العربي: لدينا فريق عمل كامل لمتابعة الانتخابات المصرية قال عادل الحسيني رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان شارك من قبل في الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وهذه ليست أول مشاركة، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت لكافة الإجراءات الانتخابية إعداد جيدا. تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذى أكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 143 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 1 - 2 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/12/2023، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة. الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة 17 ديسمبر الحكومة: إجراءات قانونية حيال 143 مواطنا ثبت تعديهم على المجارى المائية رئيس البرلمان العربي: لدينا فريق عمل كامل لمتابعة الانتخابات المصرية المستشار حازم بدوى للمصريين: شاركوا فى رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن..فيديو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام الدراسة بجميع المدارس بعد انتهاء مدة التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن عودة الطلاب بالمدارس التى تم تخصيصها كمقار للانتخابات الرئاسية سيكون من الأربعاء 13 ديسمبر الجارى بعد انتهاء التصويت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشددة على ضرورة انتظام الطلاب فى المدارس حتى يتم الانتهاء من منهج الشهر قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم رفع الغياب عن الطلاب بالمدارس المخصصة كمقار للانتخابات أيام الاقتراع فقط، أى أن غياب الطلاب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لن يدخل ضمن أيام الغياب عن المدرسة فى حالة تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة قانونا. وزارة التعليم: رفع الغياب عن طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

غدا شبورة وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة