شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا. وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

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