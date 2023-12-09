شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: الفصائل تعلن استهداف 4 آليات عسكرية للاحتلال شرق حى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، إن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الفصائل تعلن استهداف 4 آليات عسكرية للاحتلال شرق حي الزيتون.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.