شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 15 من جنوده في معارك بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 5 من جنوده في معارك بقطاع غزة، و إصابة 15 جنديا معظمهم شمالي قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.