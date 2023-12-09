شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تجرى وفق معايير نزيهة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية كلمة، أمام عدد من الدبلوماسيين ممثلى سفارات الدول الصديقة والشقيقة التى وجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية وممثلي البعثات الرسمية. جاء فيها: أكد أن الانتخابات الرئاسية فى مصر تجرى تحت إشراف قضائى كامل

الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يمثل الضمانة الأساسية لنزاهتها وشفافيتها

الهيئة تباشر دورها الذى حدده الدستور والقانون فى إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية

ستستكمل الهيئة دورها فى الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية وفقًا للجدول الزمنى

شهدت الانتخابات الرئاسية خارج مصر مشاركة جادة وفاعلة من أبناء الوطن

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