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شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تجرى وفق معايير نزيهة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية كلمة، أمام عدد من الدبلوماسيين ممثلى سفارات الدول الصديقة والشقيقة التى وجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية وممثلي البعثات الرسمية.
جاء فيها:
- أكد أن الانتخابات الرئاسية فى مصر تجرى تحت إشراف قضائى كامل
- الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يمثل الضمانة الأساسية لنزاهتها وشفافيتها
- الهيئة تباشر دورها الذى حدده الدستور والقانون فى إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية
- ستستكمل الهيئة دورها فى الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية وفقًا للجدول الزمنى
- شهدت الانتخابات الرئاسية خارج مصر مشاركة جادة وفاعلة من أبناء الوطن
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