شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تتفقد الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن الانتهاء من الاستعدادات وجاهزية مدارس والمقار الانتخابية بالمنطقة الجنوبية لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غداً الأحد، 10 ديسمبر على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 12 ديسمبر على مدار ثلاثة أيام .

وأكدت خلال جولتها التفقدية المكثفة اليوم للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لهذا العرس الديمقراطي أن المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها وتزويدها بالخدمات لراحة المواطنين من أبناء المنطقة الجنوبية و الوافدين بكافة أحيائها، والتأكد من مستويات النظافة الانتهاء من رفع كافة المخلفات، ووضع لوحات إرشادية باسم اللجنة ورقمها، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية لخروجها بشكل يليق بالمنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة من خلال تشكيل لجان المتابعة لحظة بلحظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية، والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات .

شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة عدة مقار للجان منها لجنة مدرسة المعادي القومية بحي المعادي ولجنة مدرسة اسماء الثانوية ولجنة عمرو بن عبدالعزيز بحي طره و لجنة مدرسة عمرو بن العاص بحي مصر القديمة حيث رافقها في جولتها اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين بالأحياء والمتابعة الميدانية .