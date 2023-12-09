شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطارات المتاح حجز تذاكرها بمنافذ الدفع الفورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات العاملة على خطوط القاهرة منوف طنطا وبشتيل المناشى ايتاى والمنصورة المطرية من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر و تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار، وفى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.

وأكدت الهيئة، أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.