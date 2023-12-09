بـ 3 خطوات.. كيف يمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024، غدًا الأحد، على 4 مرشحين وهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

تنتهي العملية الانتخابية 12 ديسمبر الجاري بعد 3 أيام من التصويت، ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، بحسب قانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

قبل التوجه إلى لجنتك الانتخابية قد تحتاج معرفة مكانها وطريقة الاستعلام عنها بالخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

- اختر "موقفك الانتخابي"

- أدخل رقمك القومي واضغط ادخال البيانات

* يظهر لك الموقف من أحقية الانتخاب من عدمه

* كما تظهر اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها بـ 27 محافظة بداية من الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً على أن يتم التصويت تحت إشراف قضائي كامل قوته 15 ألف قاضي؛ قاضي لكل صندوق.

ويحق لنحو 67 مليون مواطن التصويت بالانتخابات الرئاسية - وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا - داخل 9376 مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية.