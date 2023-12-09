وزير العدل الفلسطيني: "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة يجعلها شريكًا لإسرائيل في جرائمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن استخدام الولايات المتحدة لحق "الفيتو" في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار، يجعلها شريكًا للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

قال وزير العدل الفلسطيني، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء السبت، إن الانتهاكات التي تُرتكب من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

وشدد وزير العدل الفلسطيني، على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض الفيتو خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.