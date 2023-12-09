رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة النائب طارق شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل، في مسجد عمر مكرم، عزاء والدة النائب طارق شكرى.

وحرص على تقديم واجب العزاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونواب رئيس الوزراء.

كما شهد العزاء أول ظهور للنائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن، بعد مغادرته منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وشهد العزاء أيضا حضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والنواب مصطفى بكرى وإيهاب العمدة وعمر وطنى ومحمود عثمان وعبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية في البرلمان.