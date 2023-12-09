أخبار مصر

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي التعاون لانطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بوزير الثقافة والشباب الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى.

وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ cop28 والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري .

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون المشترك في مجالات حفظ وحماية التراث، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية.

وشددا على أهمية دعم إنطلاق مجموعة "أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة"، لتكون بمثابة نموذج يحتذى به في مختلف المجالات الهادفة لمواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية، من أجل مستقبل مستدام، قائم على التنوع والشمول.

كما تطرق الحديث إلى أهمية صياغة حلول هادفة للتحديات التي تواجه مختلف مجالات الثقافة والإبداع، ودور مصر والإمارات فى دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام ثقافي وإبداعى قوى، يزيد الوعي بالمخاطر التي تواجه كوكبنا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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