خبير استراتيجي عن استخدام أمريكا حق الفيتو: "بايدن خسر كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسن مرسي:

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العالم أصيب بصدمة بعد رفض قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار في غزة، بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، معلقا: "بايدن خسر كتير".

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن صورة الأسرى الفلسطينيين العراة ضد قانون معاملة الأسرى، متابعًا: "نتنياهو مستقبله ضاع.. وما فعلته حماس يستحق أن نخسر 17 ألف شهيد، الحرية مش بتيجي غير بالدم".

وتابع الخبير الاستراتيجي سمير فرج، أنه برغم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح دخول المساعدات إلى القطاع، إسرائيل رفضت دخول المساعدات، لافتا إلى أن إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على غزة حتى الآن، ولكن نتيناهو مُصرا على الاستمرار.