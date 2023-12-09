شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستقبل الانتخابات الرئاسية بـ754 لجنة فرعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد جمالي لافت، استعدت المقار الانتخابية في محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق غد الأحد ولمدة 3 أيام، وذلك بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية المخصصة لاستقبال الانتخابات وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تزينت المقار الانتخابية في محافظة الجيزة ومنها المدارس ومراكز الشباب بأعلام مصر، كما تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وتعقد الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.