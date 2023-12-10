شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير لقاحات كورونا بتكلفة 12 مليار جنيه حتى يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم توفير لقاحات كورونا بتكلفة 12 مليار جنيه حتى يونيو 2023 .

وأشارت وزارة الصحة والسكان بحسب كتاب حكاية وطن إلى أنه تم تجهيز المدن الجامعية لتكون مناطق طبية للعزل بسعة 19.8 ألف سرير كما تم تجهير 27 مستشفى جامعى للعزل، ووضع برتوكولات علاج عالمية لعلتج حات الإصابة بكورونا .

وأضافت، أنها وفق توجيهات القيادة السياسية حرصت على تكثيف الجهود لمواجهة مرض كورونا ومضاعفاته .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان عملت على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في مصر وفي العالم، والمراجعة الدورية للإجراءات الاحترازية، والتوصيات الوقائية من خلال التحليل المستمر للبيانات، وعمل الزيارات الإشرافية بصفة متكررة على مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، وإجراءات التحكم، والسيطرة على انتشار المرض ومنع حدوث الإصابة، وذلك عبر عدد من الآليات، وهي: الحجر الصحي، وترصد الأمراض المعدية، ومكافحة الأمراض المعدية، والعدوى، وتطوير المعامل المركزية، والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.