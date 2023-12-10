شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة: سنزور كل اللجان بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كوفي كانكام، رئيس ائتلاف نزاهة، ورئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إن ائتلاف نزاهة، يتكون من 7 منظمات 2 منها منظمات تهدف إلى تحقيق حقوق الإنسان والسلام والشفافية وتشمل مراقبين من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، وبها 34 عضوية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "نحن نتابع الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستقام غدا، وننوي أن نتابع جميع اللجان حيث تتم عملية التصويت، هذه اللجان الفرعية، سوف نزورها في كل أنحاء مصر، وسوف نذهب للجيزة والإسكندرية والقاهرة والفيوم وبورسعيد غيرهم".

وقال: "الائتلاف يسعى لتقديم تقارير مستقلة بناءا على ما يتم ملاحظته خلال الأيام الثلاثة للانتخابات، وداخل الائتلاف قمنا بمعرفة وتكوين خبرة كبيرة، وبنينا قدرات العاملين معنا وقمنا بتطوير مهاراتنا، ونخطط أن نقوم بزيارة 2400 لجنة واللجان الفرعية".

وتابع: "فيما يتعلق بملاحظتنا، سوف نقوم بعقد مؤتمر صحفي، وسنعلن عن بعض الخطط التي ننوي على تنفيذها فيما يتعلق بملاحظتنا حول الانتخابات، وسنقدم تقريرا مستقلا، وسيتم نشره وتسليمه للهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها من الجهات المعنية بالانتخابات".