ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية خطوة هامة على طريق التطور الديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك تحديات داخلية من المؤكد أن المواطنين يشعرون بها، ويريدون بالطبع التخلص منها، ومن ثم الاختيار في الانتخابات الرئاسية هذه المرة تحوطه اعتبارات كثيرة للمواطنين، وهو صاحب حق أنه يقدر من يستطيع مواجهة هذه التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية cbc، مساء السبت، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة على طريق التطور الديمقراطي، ولا نزعم أننا بلغنا أخره، ولكن بالتأكيد أيضا نحن نمضي في هذا الطريق، ولكي نمضي في هذا الطريق لا بد من الممارسة الديمقراطية واختيار الأصلح.

ودعا الدكتور ضياء رشوان، المواطنين بضرورة الانخراط في الاستحقاق الرئاسي، قائلا إن الصوت الواحد سيحدث فارقا بمفهوم المواطن، فلم يكن المواطن شريكا في اختيار من يحكمه لعشرات السنوات، ولكن اليوم صوت المواطن يحدث فرقا.

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