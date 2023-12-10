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نشوب حريق في عقار بالبساتين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نشب حريق في عقار مكون من طابقين، مساء اليوم السبت، بمنطقة مقابر اليهود فى البساتين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بعقار مكون من طابقين أمام مقابر اليهود البساتين، وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الواقعة.

دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنه اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تبين بالفحص أن الحريق بالطابق الأول والثاني والتهمت النيران محتوياتهما.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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