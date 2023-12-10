شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل داعيا للمشاركة فى الانتخابات: على المصريين اختيار رئيسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، جموع الشعب المصرى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ بعد قليل لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، حيث تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وقال "مطر": على جميع المصريين ممن لهم حق التصويت المشاركة في الانتخابات التي تشهد تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ووجه مطر، رسالة إلي جميع الناخبيين قائلا :"انزل وشارك وقول رأيك" مشيرا إلي أن انتخابات الرئاسة تكتسب أهمية كبيرة ليس فقط لكونها استحقاقا دستوريا هاما ولكن لأن منصب رئيس الجمهورية أهم منصبا في الدولة بحكم المهام التي يمارسها والسلطات التي كفلها له الدستور، من هنا تأتى أهمية دعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم".

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.