شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: ضمانات نزاهة الانتخابات تشجع على مشاركة واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق اليوم ولمدة 3 أيام هو واجب وطنى يتعين أن يحرص جميع الناخبين على أدائه فى ظل ضمانات واسعة على حياد ونزاهة الإجراءات من بداية عملية الاقتراع إلى نهايتها.



وأضاف إبراهيم - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر قطعت شوطا مهما في تعميق المشاركة السياسية والبناء على مخرجات حوار وطني أعلى كثيرا من أهمية تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية.



وتابع أن الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة قدمت نموذجا مشجعا لعملية سياسية واعدة ولم تتأثر حملات الدعاية بالأصوات التى تدعو إلى المقاطعة والتشكيك فى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية ستخرج من هذه التجربة بدروس كثيرة تصب فى صالح تحفيز العمل الحزبى وزيادة مستويات المشاركة.. خاصة بين أوساط الشباب، فى الاستحقاقات الدستورية المقبلة.



وأوضح المتحدث الرسمى، أن المشاركة الواسعة من منظمات محلية واقليمية ودولية فى متابعة الانتخابات فى مقرات الاقتراع وإتاحة حرية الحركة لوسائل الإعلام الدولية فى اللجان الانتخابية يشكل ضمانة حقيقية لمصداقية العملية الانتخابية وتقدم صورة واقعية لعملية التصويت.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.