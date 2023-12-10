شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعلم الناخب عن لجنته الانتخابية بانتخابات الرئاسة؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعد قليل، أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويمكن الاستعلام على اللجنة من خلال 5 وسائل سيتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

1ـ من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg".

2ـ الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt".

3ـ البريد الإلكترونى "[email protected]".

4ـ خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

5ـ خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.