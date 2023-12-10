شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير وحشود للمواطنين أمام اللجان قبل بدء التصويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وتكتسب الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة ليس فقط لكونها استحقاقا دستوريا هاما ولكن لأن منصب رئيس الجمهورية أهم منصب فى الدولة بحكم المهام التى يمارسها والسلطات التى كفلها له الدستور من هنا تأتي أهمية دعوة المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بصوتهم.

في سياق متصل، رفعت الأحزاب والقوى السياسية حالة الطوارئ فى مختلف قواعدها المركزية وبالمحافظات، لمتابعة حالة الإقبال على مراكز الاقتراع والمشاركة الانتخابية فى السباق الرئاسى، والعمل على أى حل أى عراقيل قد تواجه الناخبين خلال التصويت، وذلك بتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



انتخابات الرئاسة



انتخابات الرئاسة