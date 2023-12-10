شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلام تزين لجان المنوفية لاستقبال الناخبين باليوم الأول لانتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلام مصر تزين البوابات الخاصة باللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية لاستقبال العرس الانتخابى اليوم، مع انطلاق اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابى، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين.

ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب فى محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابى موزعين على مستوى المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميدانى والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدورى على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحى الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.