شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بعثة إئتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت بعثة إئتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات في عدد من المحافظات، تزامنا مع انطلاق انتخابات الرئاسة 2024 اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وقد أكدت بعثات الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وجمعية برلمان البحر المتوسط، المكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية، حرصها الكبير على متابعة العملية الانتخابية في ضوء المكانة الكبيرة لمصر ودورها عالميًا وإقليميًا وقاريًا، وأهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب، معربين عن تقديرهم لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائي كضمانة أساسية.



انطلاق بعثة إئتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات بالمحافظات (1)