شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية.. ورؤساء اللجان أول المصوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء المصريون منذ قليل، فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام هى الأحد والاثنين والثلاثاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء والأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.

طريقة التصويت الصحيحة

وعقب ذلك يقوم القاضى والمعاونين بالادلاء بأصواتهم داخل اللجنة ثم البدء فى دخول الناخبين لمن يحق له التصويت فى هذه اللجنة ويعطى الأولوية باسبقية الحضور.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم المرشح الذى يرغب في اختياره ويجب ألا يتم الكتابة على البطاقة أو وضع شئ يدل على الناخب ويطوي البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر بدلا منه.





التصويت فى لجان الوافدين

واتبعت لجان الوافدين أو المغتربين فى المحافظات ذات الإجراءات لمن صوت فى نفس موطنه الانتخابى واختلف فقط فى أنه تم تسجيل الناخب وكتابة كافة بياناته من واقع بطاقة الرقم لإزالة اسمه كشوف الناخبين فى لجنته الرئيسية لا يتمكن من التصويت مرة أخرى.

محظورات داخل اللجان

ويحظر رئيس اللجنة الفرعية قيام الناخب بتصوير بطاقة الاقتراع ويحرر محضر لمن يرتكب ذلك أو يقوم بإتلافها أو اخذها خارج اللجنة.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.