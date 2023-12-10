شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالقاهرة استعدادا لبدء التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية المقامة بالجامعة العمالية، ومدرسة ابن النفيس، ومدرسة عبدالعزيز آل سعود بمدينة نصر، ومدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بالسيدة زينب، ومدرسة قصر الدوبارة، ومدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمصر القديمة.

ورصد مندوب "أ ش أ" تواجدا مكثفا لرجال الشرطة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، تنفيذا للخطة الأمنية التي وافق عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، قد أعلن صباح اليوم، انتظام جميع الخدمات الأمنية بمحيط لجان ومقار الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المصدر الأمنى، أن قوات الشرطة قامت منذ فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.