شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح حازم عمرمع بدء التصويت فى انتخابات الرئاسة: اللهم لا تخيب آمالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تزامنا مع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، دون المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، دعا عبر موقع "أكس" قائلا :" اللهم إنا توكلنا عليك ، واسلمنا أمورنا إليك ، فلا تخيب آمالنا فيك ، ولا اتكالنا عليك ، وخذ بنواصينا إليك ، يا غاية النهاية ، يا صاحب العناية ، يارب الكفاية".



المرشح الرئاسى حازم عمر

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.