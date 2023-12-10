شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عناوين المقار الانتخابية فى كرداسة.. 16 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

واستعدت محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات، بتجهيز 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين.

خصصت المحافظة 16 مركزًا انتخابيًا و28 لجنة فرعية في مركز ومدينة كرداسة، لاستقبال 241 ألفًا و97 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ونوضح في السطور التالية بيان بتلك المقار وعناوينها.

-مدرسة المعتمدية الابتدائية بنين والقادسية المشتركة – المعتمدية شارع السوق.

-مدرسة صفية زغلول والمعتمدية بنات – شارع السوق بجوار الوحدة المحلية.

-مدرسة برك الخيام وعلي بن أبي طالب الابتدائية المشتركة – شارع حسني مبارك.

-مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي المشتركة ببرك الخيام – شارع المصرف البحري ببرك الخيام.

-مدرسة كفر حكيم الابتدائية – طريق كفر حكيم الرئيسي أمام ترعة المريوطية.

-معهد فتيات كومبرة الإعدادي الثانوي الأزهري – طريق ترعة المريوطية.

-مدرسة كفر حكيم الإعدادية – طريق كفر حكيم الرئيسي أمام ترعة المريوطية.

-مدرسة النصر الشهيد يوسف أنور – شارع باتا أمام مدرسة الأمل الإعدادية كرداسة.

-مدرسة الراية للتعليم الأساسي – ترعة المريوطية كرداسة.

-مدرسة الندى للتعليم الأساسي – بمجمع مدارس ناهيا بجوار ترعة المريوطية.

-مدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة بنات – بجوار المجزر الآلي ناهيا.

-مدرسة الأمل الإعدادية بنات – بجوار إدارة كرداسة التعليمية القديمة مركز شباب كرداسة.

-مدرسة أبو رواش الابتدائية – أبو رواش الكبرى البحري شارع المستشفى.

-مدرسة الشهيد الرائد عمرو عبد الخالق – مجمع مدارس المعتمدية.

-مدرسة بني مجدول الابتدائية – بني مجدول بجوار محطة المياه.

-جهاز الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28 – بجوار مكتب البريد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بأبو رواش.