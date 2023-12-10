شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من الشباب على لجنة الهئية الزراعية للتعمير قبل افتتاح اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة هيئة الزراعية التعمير بالدقى إقبالا شديدا من الشباب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، التى ستنطلق اليوم فى تمام التاسعة صباحا، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.