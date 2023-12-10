شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الهرم تتنزين في أبهى صورها لاستقبال الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت لجان الهرم في أبهى صورها لاستقبال الناخبين اليوم الأحد في أولى أيام الانتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي، حيث شهدت اللجان كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والناخبين وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

ورفعت جميع الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.