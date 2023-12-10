الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة العمليات المركزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

كما أكد محافظ القاهرة، جاهزية جميع المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالي 8236761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد اللواء خالد عبد العال، ثقته في مشاركة الشعب المصري بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستوري.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.