السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. 14 صورة ترصد المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة.

وبدأت عملية اقتراع المصريين، اليوم الأحد، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الانتخابات في اليوم الأول.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتتم الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر، كما يتم إعلان نتيجة الانتخابات في جولتها الأولى 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.