انتخابات الرئاسة.. رئيس "العربية للتصنيع" يدلي بصوته -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أدلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح عبد اللطيف، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بأن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور، لافتًا إلى أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاؤل لمستقبل مشرق؛ تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

وأصدر اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توجيهاته لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة؛ لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقرات الانتخابية الخاصة بهم، على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، بنسبة ثلث القوة لكل مصنع، مع الحفاظ على انتظام سير العملية الإنتاجية.